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Tiyatro Atölyesi’nde 2. Dönem kayıtları devam ediyor

Nevşehir Belediyesi tarafından tiyatroya ilgi duyan sanatseverler için kurulan Tiyatro Atölyesi’nde 2. dönem oyuncu kayıtları devam ediyor.

NEVŞEHİR 22.06.2022, 13:50
Tiyatro Atölyesi’nde 2. Dönem kayıtları devam ediyor

Nevşehir Belediyesi tarafından tiyatroya ilgi duyan sanatseverler için kurulan Tiyatro Atölyesi’nde 2. dönem oyuncu kayıtları devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler için ilki Mart ayında açılan Tiyatro Atölyesi’nde 2. kayıt dönemi başladı. Tiyatro Eğitmeni Gökhan Eryılmaz tarafından drama, üst oyunculuk ve sahne sanatları eğitimlerinin verileceği atölye çalışmaları için 25 Haziran 20222 tarihinde sona erecek olan kayıt döneminin ardından 26 Haziran Pazar günü seçmeler yapılacak.

16 yaş üstü dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği Tiyatro Atölyesi’nde yer almak isteyenler https://forms.gle/RY5MPLqbUJe1G4EF6 linkinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.

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