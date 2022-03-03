Tiyatro Atölyesi kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından tiyatroya ilgi duyan sanatseverler için Tiyatro Atölyesi açılıyor. Atölye çalışmalarına katılmak isteyenler online olarak kayıtlarını kaptırabilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler için açılacak olan Tiyatro Atölyesi’nde kayıt dönemi başladı. Tiyatro Eğitmeni Gökhan Eryılmaz tarafından drama, üst oyunculuk ve sahne sanatları eğitimlerinin verileceği atölye çalışmaları 12 Mart 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 ay süre ile devam edecek. 18-35 yaş arası dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği atölye çalışmaları sonunda kurslara katılanlar tarafından hazırlanacak olan ilk oyun Mayıs ayında sahnelenecek.

Atölye çalışmalarına katılmak isteyenler "https://forms.gle/FaTfHhfkYtkWpmHv7" linkinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.