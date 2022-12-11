TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 3 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1
TFF 3. Lig 1’inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor’u 3-1 yendi.
TFF 3. Lig 1’inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor’u 3-1 yendi.
Stad: Gazi Stadı
Hakemler: Tolga Sancak xx, Halil Altun xx, Ömer Karakaya xx
Nevşehir Belediyespor: Şener xx, Erdi xx, Halil x (Dk.75,Batuhan x), Orhan xx, Gökay xx, Özgür x (Dk.75 Ali Kılıç x), Baran x (Dk.88 Kadir ?), Hüseyin xx, Ömer x (Dk.46 Rahmi x), Onur xx, Dilaver xx (Dk.89 Cerem Talha ?)
Karabel Karaköprü Belediyespor: Berat x, Burak Büyükkaya x, Burak Taşdemir x ( Dk. 46 Selim), Muhammed Raşit Şahingöz x, Emirhan x, Fatih x (Dk 80. Eyyüp x), Kubilay x, Halil x (Dk.46 İbrahim x), Emre x, Mücahit x, Fevzi x (Dk.69,Kemal x)
Goller: Baran ( Dk.11 ve 77), Dilaver (Dk.21) (Nevşehir Belediyespor), Muhammed Raşit Şahingöz (Dk.55) (Karbel Karaköprü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Baran, Dilaver (Nevşehir Belediyespor), İbrahim, Kemal (Karbel Karaköprü Belediyespor)