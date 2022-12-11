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TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 3 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1’inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor’u 3-1 yendi.

NEVŞEHİR 11.12.2022, 18:04
TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 3 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1’inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor’u 3-1 yendi.

Stad: Gazi Stadı

Hakemler: Tolga Sancak xx, Halil Altun xx, Ömer Karakaya xx

Nevşehir Belediyespor: Şener xx, Erdi xx, Halil x (Dk.75,Batuhan x), Orhan xx, Gökay xx, Özgür x (Dk.75 Ali Kılıç x), Baran x (Dk.88 Kadir ?), Hüseyin xx, Ömer x (Dk.46 Rahmi x), Onur xx, Dilaver xx (Dk.89 Cerem Talha ?)

Karabel Karaköprü Belediyespor: Berat x, Burak Büyükkaya x, Burak Taşdemir x ( Dk. 46 Selim), Muhammed Raşit Şahingöz x, Emirhan x, Fatih x (Dk 80. Eyyüp x), Kubilay x, Halil x (Dk.46 İbrahim x), Emre x, Mücahit x, Fevzi x (Dk.69,Kemal x)

Goller: Baran ( Dk.11 ve 77), Dilaver (Dk.21) (Nevşehir Belediyespor), Muhammed Raşit Şahingöz (Dk.55) (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Baran, Dilaver (Nevşehir Belediyespor), İbrahim, Kemal (Karbel Karaköprü Belediyespor)

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