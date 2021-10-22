banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir

Teneffüste kalp krizi geçiren öğrenci toprağa verildi

Nevşehir’de arkadaşları ile birlikte okul bahçesinde voleybol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi. Öğrencinin cenaze namazını ise öğretmeni kıldırdı.

NEVŞEHİR 22.10.2021, 17:21
Teneffüste kalp krizi geçiren öğrenci toprağa verildi

Nevşehir’de arkadaşları ile birlikte okul bahçesinde voleybol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi. Öğrencinin cenaze namazını ise öğretmeni kıldırdı.

Nevşehir’de dün bir özel Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda 12. sınıf öğrencisi Yasin Özcan (17), arkadaşlarıyla okulun bahçesinde voleybol oynarken aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan’ın cenazesi, bugün Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Kurşunlu Camii’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurettin Şahin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Özcan’ın ailesi ve arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2