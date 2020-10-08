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Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MERT KORKMAZ ANTRENMANLARDA OYUNCULARINI DRONE İLE HAVADAN DA TAKİBE ALDI. KORKMAZ, ÖZELLİKLE OYUNCULARIN SAHADAKİ DAĞILIMI VE ALDIKLARI POZİSYONLARLA İLGİLİ OLARAK ANALİZLER YAPIYOR.

NEVŞEHİR 08.10.2020, 09:27
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Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mert Korkmaz, son teknoloji antrenman metotlarını kullanıyor

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mert Korkmaz antrenmanlarda oyuncularını drone ile havadan da takibe aldı. Korkmaz, özellikle oyuncuların sahadaki dağılımı ve aldıkları pozisyonlarla ilgili olarak analizler yapıyor. Eldeki görüntüler yardımıyla futbolcuların eksiklerini görüp ve oyuncuların sahanın hangi bölümünde daha etkili olacağı tespitinde bulunuyor. Çizgi teknolojisi sayesinde de hangi oyuncunun nerede ve ne zaman olması gerektiği konusunda da raporlama yapan Korkmaz, elde ettiği verileri oyuncularıyla paylaşarak bu yönde eksik kalan çalışmalar üzerinde duruyor.

Teknik Direktör Mert Korkmaz, antrenmanları hem havadan hem de karadan takip ettiriyor. Görüntüleri kayıt altına aldıran tecrübeli teknik adam, elde edilen görüntüleri daha sonra bilgiye dönüştürüyor. Ortaya çıkan veriler raporlanıyor ve teknik, taktik ve fiziksel bilgi olarak kullanılıyor.

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