Tarık Kesekçi adı kütüphanede yaşayacak

Geçtiğimiz Kasım ayında Bursa-İzmir otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesekçi adına yaptırılan kütüphane hizmete açıldı.

Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde Bursa’daki arkadaşları tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışını Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tarık Kesekçinin annesi Beyhan Kesekçi ve Tarık Kesekçi’nin arkadaşları birlikte yaptı. Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde açılan kütüphaneyi gezen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Tarık Kesekçi’nin annesi Beyhan Kesekçi duygu dolu anlar yaşadı.

Tarık Kesekçi’nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı “Ben uçak yapmayı okulumdan, neden uçak yapmam gerektiğini mazlum coğrafyalara gittikçe öğrendim” sözünü okuyan Nevşehir Valisi inci Sezer Becel “Tarık kardeşimizin ismi her yerde yaşasın” temennisinde bulundu.

Vali Becel daha Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde yapılan müzik sınıfının da açılışını yaparak öğrenciler tarafından verilen mini konseri de dinledi. Tarık Kesekçi; Baykar Savunma Sanayi Şirketinde İHA ve SİHA’ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapıyordu.