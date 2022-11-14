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Tarihi eser ele geçirildi

Nevşehir’de üzerinde tarihi eser taşıyan şahıs gözaltına alındı.

NEVŞEHİR 14.11.2022, 14:05
Tarihi eser ele geçirildi

Nevşehir’de üzerinde tarihi eser taşıyan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Avanos ilçesinde bir şahsın üzerinde arama yapan Jandarma ekipleri Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet yüzük, 4 adet kolye ucu ve 23 adet sikke ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında Avanos Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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