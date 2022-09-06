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Süslü’den lise öğrencilerine yol desteği

Uçhisar Belediye Başkanlığı tarafından; ikameti Uçhisar kasabasında bulunan, eğitim-öğretimini Nevşehir il merkezinde devam ettiren lise öğrencilerine yol parası desteğinde bulunulacak.

NEVŞEHİR 06.09.2022, 14:04
Süslü’den lise öğrencilerine yol desteği

Uçhisar Belediye Başkanlığı tarafından; ikameti Uçhisar kasabasında bulunan, eğitim-öğretimini Nevşehir il merkezinde devam ettiren lise öğrencilerine yol parası desteğinde bulunulacak.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı yazılı açıklamada, "Kasabamız öğrencilerine destek olma anlamında yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Öğrencilerimizin günümüz koşullarında yapılan zamlardan; en asgari koşulda etkilenmeleri için otobüs biletlerini biz karşılayacağız. Kasabamıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Yol desteği başvuruları, 30 Eylül tarihine kadar Uçhisar Belediyesi- Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler birimine öğrenci belgesi ve kimlik kartı ile yapılacaktır.

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