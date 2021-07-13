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Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye esnasında şüphelendikleri kişi üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi.

NEVŞEHİR 13.07.2021, 15:14
Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye esnasında şüphelendikleri kişi üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Osmangazi Sokakta polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen E.T.’nin yapılan üst aramasında zoraki kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi. Şüpheli E.T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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