Şüpheli kamyondan 80 kilogram tütün ele geçirildi

Nevşehir ‘in Derinkuyu ilçesinde şüpheli kamyon içerisinde yapılan aramada 80 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu yol kontrol ve denetleme noktasında şüpheli kamyon içerisinde yapılan aramada mükerrer olduğu değerlendirilen 80 kilogram tütün, 15 adet bandrol, 50 bin adet değişik markalarda makaron, 80 bin adet sigara filtresi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü B.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.