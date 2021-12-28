Nevşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına girecek öğrenciler için ücretsiz olarak soru bankası dağıtacak. 8. ve 12. sınıf öğrencileri için hazırlanan sınav hazırlık setlerin dağıtımı önümüzdeki günlerde il merkezindeki tüm okullarda gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına girecek olan öğrencilerine destek amacıyla soru bankası ve konu anlatımı seti hazırlandı. Profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan LGS seti içerisinde Soru Bankası ve Konu Anlatımı yer alıyor. Öğrenciler, setlerdeki soru bankası içerisindeki testlerde yer alan kodu akıllı telefon ve tabletlere okutarak video çözümüne de anında ulaşabilecek. Soru Bankası yanında yine 8. Sınıf öğrencileri için bir de tüm dersler için konu anlatımı dağıtılacak. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yer aldığı kitapta bulunan video çözümler öğrencilerin soru çözme tekniklerini geliştirmesini sağlayacak. LGS hazırlık setleri önümüzdeki günlerde il merkezindeki okullarda eğitimlerini sürdüren 2 bin 250 öğrenciye ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından üniversite için TYT sınavlarına hazırlanan 2 bin 150 öğrenci için ise Tüm Dersler Soru Bankası hazırlandı. İçerisindeki tüm testlerin MEB kazanımlarına uygun başlıklar altında hazırlandığı soru bankasında testler, öğrencilerin konuyu iyi öğrenip öğrenemediğini kolayca tespit edebilmesi amacıyla değişik soru tipleriyle çeşitlendirildi. Her konunun sorularının kazanımları öğrenme sırasına göre oluşturulduğu soru bankasında ayrıca her sayfanın orta sütununda öğrenciye soruları çözmesinde rehber olacak bilgilere ve örnek soru çözümlerine yer verildi.