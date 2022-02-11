Silahla yaralama olayında 3 kişi tutuklandı

Nevşehir’de bir kişinin ateşli silahla yaralanması sonucu yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı Ahi Evran alt geçit önünde M.G., ateşli silahla yaralandı. Olayın ardından polis; faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.Y., M.Ö. ve F.M.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı