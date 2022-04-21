Seyir halindeki araç yandı

Nevşehir’de seyir halindeyken yanmaya başlatan otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray yolu üzerinde Avni G.’nin kullandığı 38 TH 837 plakalı araç, seyir halindeyken alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yoldan geçen bir tır sürücüsü aracında bulunan yangın tüpüyle yanan araca müdahale etti. O anlar çevredeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.