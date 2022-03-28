Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan ‘Sen de Gönüllü Ol, Çocuklarımızın Eğitimine Destek Ol‘ projesi tanıtıldı. Nevşehir’deki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek projeye 57 gönüllü destek veriyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitim ve sosyal hayatlarına destek olmak için yeni bir proje hayata geçiriliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülecek olan proje ile çocuklara okul sonrası fen, matematik, sanat, bilişim, kodlama, okuma ve yabancı dil eğitimleri ücretsiz olarak verilecek. Yaz döneminde ise çocuklara proje kapsamında sanat ve spor etkinlikleri ile birlikte çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenecek.

‘Sen de Gönüllü Ol Çocuklarımızın Eğitimine Destek Ol‘ sloganıyla başlayan projede tüm ders ve etkinlikler gönüllüler tarafından yapılacak.

Projenin hafta sonu Paşa Konağı’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında 57 gönüllü adayına projenin hedef kitlesi, amaçları, yapılacak etkinlikler, etkinlik dönemleri, gönüllülük, ekip olmanın önemi, dünyada ve ülkemizde gönüllülüğün durumu hakkında bilgi verildi. Pazar günü gerçekleştirilen toplantıda ise tanışma aktiviteleri, çocuk hakları, iletişim ve grup çalışmaları hakkında gönüllülere eğitim verildi. Burada gönüllülerle tanışan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, gönüllü eğitimciler ve çocukların buluşması projesine büyük önem verdiklerini belirterek, gönüllülere teşekkür etti. Proje sayesinde hem ilkokul ve ortaokul çocuklarının eğitimlerine destek vereceklerini hem de onların boş vakitlerini daha iyi değerlendirmelerini sağlama imkânı sunacaklarını kaydeden Savran, projeye katılarak çocukların eğitimine destek vermek isteyen herkesi Nevşehir Belediyesi’ne davet etti.

Proje kapsamında gönüllü olmak isteyenler, başvurularını Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com internet adresinden online olarak yapabilecek.