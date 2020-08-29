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Şehit Polis memuru Güneş, şehit oluşunun beşinci yılında anıldı
TUNCELİ’DE TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI İLE GİRİLEN ÇATIŞMADA ŞEHİT DÜŞEN POLİS MEMURU ALİ RIZA GÜNEŞ ŞEHİT OLUŞUNUN 5.YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI.
NEVŞEHİR 29.08.2020, 10:08
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Tunceli’de terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Polis memuru Ali Rıza Güneş şehit oluşunun 5.yıldönümünde mezarı başında anıldı.
Tunceli’de 28 Ağustos 2015 yılında terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Polis memuru Ali Rıza Güneş, şehit oluşunun 5.yıldönümünde Gülşehir’in Yeşilöz köyünde bulunan mezarı başında anıldı. Şehit Polis memuru Ali Rıza Güneş’i mezarı başında Gülşehir İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, şehit babası Şahin Güneş, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz İpek ve polisler tarafında dualar ile anıldı.
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