Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın ismi kütüphanede yaşayacak

Gaziantep’teki saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan’ın adı Nevşehir Öğretmen Evi Kütüphanesi’nde yaşayacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yazar Hülya Yüksel ve Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliği ile Nevşehir Öğretmen Evi’nde kurulan kütüphane hizmete açıldı. Açılış Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, yazar Hülya Yüksel ve Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatör Eyyüp Aba, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kütüphaneye geçtiğimiz günlerde şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan isminin verildiğini söyleyen Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat yaptığı açıklamada, “Tüm şehitlerimiz gibi Ayşenur öğretmenimizde kalbimizde yaşayacak. Şehidimizin unutulmaması ve gelecek nesillere tanıtılması için onun adını Nevşehir Öğretmen Evi’nde Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği iş birliği ile kurduğumuz kütüphanemize verdik. Açılışını da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yaptık. Bu vesile ile Ayşenur öğretmenimi minnetle yad ediyorum” dedi. Polat “Türkiye genelinde kütüphanesi olan Öğretmen Evi sayısı çok az. Nevşehir Öğretmen Evi’nde böyle bir kütüphane açmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu