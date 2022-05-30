Şehir Tiyatrosu cumartesi günü sahnelenecek

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının oynadığı ‘Neye Niyet Kime Kısmet’ adlı iki perdelik komedi oyunu Cumartesi akşamı sahnelenecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tiyatroya ilgi duyan sanatseverlerin tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla bir süre önce açılan Tiyatro Atölyesi’nde eğitimler sona erdi. Tiyatro Eğitmeni Gökhan Eryılmaz tarafından drama, üst oyunculuk ve sahne sanatları eğitimlerinin verildiği atölye çalışmalarına 20 kişi katıldı. Tiyatro atölyesinde ücretsiz olarak verilen eğitimlerin ardından katılımcılar ilk oyunlarını 4 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’da sahneleyecek.

‘Neye Niyet Kime Kısmet’ adlı iki perdelik komedi oyunu ile perdelerini açacak olan Şehir Tiyatrosu’nun ilk oyununu sanat severler ücretsiz olarak izleyebilecek.