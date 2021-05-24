Savran’dan gece mesaisindeki çalışanlara tatlı ikramı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yenilenen içme suyu hattının devreye alınması çalışması için ter döken ekiplere tatlı ikram etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Kalesi yanından başlayarak Bekdik Mahallesi’ndeki TOKİ Konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını inceledi.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte gece mesaisindeki Fen İşleri Müdürlüğü personellerini ziyaret eden Savran, burada çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Savran, caddenin yenilenen içme suyu hattının devreye sokulması sırasında yaşanacak olan su kesintisinden mahalle sakinlerinin etkilenmemesi amacıyla gece çalışmalarını sürdüren belediye personellerine tatlı ikram ederek kolaylıklar diledi.

Gerçekleştirilen çalışma ile birlikte Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki sık sık arızalara neden olan eski asbestli içme suyu borularının yeni nesil içme suyu boruları ile değiştirildiğini anlatan Savran, bu sayede mahalle sakinlerinin kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyuna kavuşacaklarını kaydetti.

Yaklaşık 2 km’lik içme suyu hattının yenilenerek devreye sokulduğunu ifade eden Savran, çalışmalarda gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev alan Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi personellerine teşekkür etti.

Savran, “Gerek kısıtlama döneminde gerekse de tam kapanma sürecinde altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürdük. Belirlenen çalışma takvimimizden sapmamak için tüm ekiplerimiz yoğun bir gayret gösteriyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgelerde vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yavuz Sultan Selim Caddemize de altyapı çalışmalarını böylelikle bitirdik. Şimdi tüm gücümüzle sıcak asfalt için hazırlıklara başlayacağız” dedi.