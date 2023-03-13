Sahte jandarmayı, gerçek jandarma yakaladı

Nevşehir’de kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Samsun ve Amasya illeri ile Nevşehir’in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde birçok dolandırıcılık olayına karışan ve son olarak da Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde kendisini Jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs Derinkuyu Sulh Ceza Hâkimliğince “Nitelikli Dolandırıcılık’’ suçundan tutuklandı.