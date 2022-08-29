Rögar kapakları, asfalt seviyesine getiriliyor

Nevşehir Belediyesi yeni aldığı asfalt yama aracı ile rögar kapaklarının oluşturduğu olumsuzluklara çözüm getirdi. Kent içindeki bazı noktalarda trafik konforunu etkileyen en büyük etkenlerden olan rögar kapakları, yol kotuna uygun hale getiriliyor.

Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince, sıcak asfalt çalışması yapılan yollarda rögar kapağı ve yağmur suyu ızgaralarını asfalt ile aynı kota getirmek için çalışma başlattı. Belediye ekipleri yol konforunu en üst seviyeye çıkarmak için gerçekleştirilen çalışmalar ilk olarak 15 Temmuz Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’nde yapıldı.

Çalışmaların önümüzdeki günlerde şehrin diğer mahallelerindeki yollarda da gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Sıcak asfalt serimi sırasında asfaltı seren alet tam olarak oturduğunda rögar kapaklarının seviyesini ayarlayamadığı için rögar kapakları ile asfalt arasında kot farkı oluyordu. Belediyemize kazanıldığımız yeni asfalt robotuyla ve mini silindir ile yeniden rögarların etrafını kesip, terazi ile ölçüp, asfalt ile rögar kapaklarını eşitliyoruz ve çöküntü yapmayacak şekilde yeniden ayarlıyoruz. Bunu tüm şehrimizdeki yeni yaptığımız asfaltlara uygulayacağız. Böylelikle rögar kapakları sorun olmaktan çıkacak" dedi.