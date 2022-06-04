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Remziye Çatlı bugün toprağa verilecek

Abdullah Çatlı’nın vefat eden annesi Remziye Çatlı, bugün toprağa verilecek.

NEVŞEHİR 04.06.2022, 11:07
Remziye Çatlı bugün toprağa verilecek

Abdullah Çatlı’nın vefat eden annesi Remziye Çatlı, bugün toprağa verilecek.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın annesi Remziye Çatlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Çatlı’nın cenazesi, ikindi namazına müteakip Kaldırım Mezarlığı’ndaki camide kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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