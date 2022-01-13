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Rektör’den öğrencilere moral ziyareti

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi final sınavı haftası nedeniyle sınavlara hazırlanan NEVÜ’lü öğrencilere başarılar dileyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, sınavlar boyunca öğrencilere sunulan çeşitli ikramların devam edeceğini söyledi.

NEVŞEHİR 13.01.2022, 14:58
Rektör’den öğrencilere moral ziyareti

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi final sınavı haftası nedeniyle sınavlara hazırlanan NEVÜ’lü öğrencilere başarılar dileyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, sınavlar boyunca öğrencilere sunulan çeşitli ikramların devam edeceğini söyledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversitenin Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde bulunan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde güz dönemi final sınavlarına hazırlanan NEVÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi. Sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir süre sohbet ederek kendilerine girecekleri sınavlarında başarılar dileyen Rektör Aktekin, gerek üniversite olarak gerekse yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları tarafından sınav boyunca öğrencilere sunulan çeşitli ikramların devam edeceğini söyledi. Aktekin; “Ülkemizin dört bir tarafından üniversitemize ve şehrimize okumak için gelen ve ailelerinin bizlere birer emaneti olan tüm öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitimlerini almaları ile birlikte kendilerine moral ve motivasyon olacak, ders dışında da gelişimlerine de katkı sağlayacak çeşitli etkinliklere büyük önem veriyoruz” dedi. Öğrencilerin sıcak ve rahat bir ortamda sınavlara hazırlanmaları için de üniversitenin kütüphane çalışma saatlerinde değişikliğe giderek içerisinde sınav haftası boyunca öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulduğunu belirten Rektör Aktekin; “Öğrenci odaklı yönetimi benimseyen bir üniversite olarak öğrencilerimizin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle üniversitemiz yerleşkesi içerisinde bulunan merkez kütüphanemizi sınav dönemi boyunca 08:30 - 23:00 saatleri arasında sürekli açık tutarak, öğrencilerimizin rahat ve sıcak bir ortamda ders çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra üniversite olarak kütüphanemizin 7/24 Okuma Salonu’nda öğrencilerimize her akşam 20:00 - 21:00 saatleri arasında sürekli sıcak çorba ikramımız bulunmakta. Ayrıca Nevşehir Belediyemizin de kütüphanemizde sınava hazırlanan öğrencilerimize sınav haftası boyunca çeşitli ikramları olurken, hafta sonları ise Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi tarafından 20:00 - 23:00 saatleri arasında sıcak çorba ikramları bulunuyor. Bu vesileyle öğrencilerimizin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanarak başarılı olmaları için fedakârlıkta bulunan başta üniversitemizin tüm kütüphane çalışanları olmak üzere, Nevşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Savran ve ekibi ile Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi Başkanı Ercan Civelek ve Kızılay gönüllüsü gençlerimize şahsım ve üniversitem adına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kendilerine sunulan imkân ve ikramlardan son derece memnun olduklarını belirten öğrenciler ise başta Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundular.

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