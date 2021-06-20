Rektör Karasar ve öğrenciler, Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı

Türkiye’nin ve dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikirlerin ve eğilimlerin oluşmasına, diplomasi gündemi ve söyleminin şekillenmesine katkıda bulunması amacıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile başladı.

Foruma, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile Kapadokya Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Sümeyra Demiralp, lisans öğrencilerinden Gökçehan Maraşlı ve Tuğçe Ceylan da katıldı. 12 farklı devlet ve hükümet başkanının, önde gelen bakan ve diplomatların, akademisyenlerin, düşünürlerin, iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen forum, 20 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.