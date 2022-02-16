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Rektör Aktekin’den Rektör Uslu’ya hayırlı olsun ziyareti
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’yu ziyaret etti.
NEVŞEHİR 16.02.2022, 13:35
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’yu ziyaret etti.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaretlerinde makamında ağırlayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.
Rektör Uslu’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Aktekin, İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’22) için sürdürülen hazırlıklar ile iki üniversite arasında devam eden ortak proje ve çalışmaların artarak devam etmesi noktasında Rektör Uslu ile bir süre görüştü.