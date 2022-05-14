Rektör Aktekin ’Üniversite Tanıtım Fuarı’nı ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, devlet ve vakıf üniversitelerinin katılımlarıyla düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım Fuarı’nı ziyaret etti. Rektör Aktekin ayrıca öğrencilerle söyleşi programında bir araya geldi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü işbirliğinde Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü fuar alanında düzenlenen “Üniversite Tanıtım Fuarı”nı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaretlerinde Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer ve Kolej Müdürü Kadri Güvenç karşıladı. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘Üniversite Tanıtım Fuarı’ çerçevesinde düzenlene program dahilinde fuarı ziyarete gelen Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ve Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle konferans salonunda söyleşide buluştu. Kendi öğrencilik ve kariyer hayatından örnekler veren Rektör Aktekin, öğrencilere hayatları boyunca başarılı birer öğrenci ve birey olmaları yönünde derslerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilenerek entelektüel bir birim kazanmalarının önemine değindi. Rektör Aktekin ayrıca üniversite ve üniversitenin eğitim öğretim olanakları, kampüs yaşamı ve sosyal etkinlikler hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Aktekin, Üniversite Tanıtım Stantlarını Ziyaret Etti

Söyleşi programı sonrasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve 25 farklı vakıf üniversitesinin katılarak tanıtım stantları açtığı fuar alanını gezen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, görevlilerden tanıtıma yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.