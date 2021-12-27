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Rektör Aktekin ‘Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi’nde

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Genç Akademisyenler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi’ne katıldı.

NEVŞEHİR 27.12.2021, 11:47
Rektör Aktekin ‘Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi’nde

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Genç Akademisyenler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi’ne katıldı.

Genç Akademisyenler Birliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nca düzenlenen, Türk devletlerindeki yükseköğretim hayatının mevcut durumunun ve geleceğinin ele alındığı ‘Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi’nin açılışı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Açılışa; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, rektörler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı. 15 farklı ülkeden, 80 akademisyenin katıldı kongrenin açılışında Türkiye’nin sahip olduğu bilimsel kapasitenin, Türk Cumhuriyetlerine yönlendirilmesi açısından kongrenin önemine dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Bilimsel kalkınma olmadan elbette iktisadi kalkınmanın zayıf kalacağını düşünüyoruz. Siyasi güçlenmenin, zayıf kalacağını düşünüyoruz. O yüzden bize yakışan, bilimin ışığında, Türk Cumhuriyetleri olarak bugün sergilediğimiz bu birlikteliğin gelecek nesillere aynı şekilde, güçlü şekilde aktarılması ve Türk Cumhuriyetleri olarak dünya sahnesindeki yerimizin her geçen gün daha da sağlamlaştırılmasıdır” dedi.

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarına tekrar kavuşmasının ardından siyasi, iktisadi ve bölgesel birçok konuda iş birliğinin arttığını dile getiren TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun TİKA’nın, Türk Cumhuriyetlerinde ve Orta Asya’da geçmişten beri projeler ürettiğini anımsatarak, "İnsanı merkeze alarak, projelerimizi hiçbir zaman imtiyaz aracı olarak görmeden, samimi ve eşit ortaklık anlayışıyla hareket ediyoruz" diye konuştu. Türk Cumhuriyetleri arasında öğrenci değişimi konusunda geçmişte büyük sıkıntılar yaşandığını belirten YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf; "1992’den bugüne gelindiğinde hakikaten devasa bir değişim oldu. Bugün artık devletimizin çok üst düzeyinde siyaseti haline geldi" değerlendirmesinde bulunarak "Türk dünyasıyla beraber üreteceğiz ve paylaşacağız” dedi. Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık ise kongrenin, Türkiye ve Türk dünyasında eğitim faaliyetlerine devam eden üniversiteleri ve genç akademisyenleri ortak bir entelektüel ideal etrafında buluşturarak, etkileşimi ve iş birliğini artırmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Onur kurulunu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar’ın oluşturduğu yükseköğretimin mevcut durumu ve vizyonları gibi ülkelerin geleceğine ışık tutacak konularda bilimsel açıdan yapılan çalışmaların paylaşılması hedefleniyor.

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