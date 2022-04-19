Rektör Aktekin, teravih namazına gelen çocukları hediyelerle sevindirdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, aileleriyle birlikte teravih namazına gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Çiçekli Camii olarak bilinen Nevşehir Merkez Esentepe Mahallesi Taşlıbel Camii’ni ziyaret etti. Camii İmam Hatibi Ahmet Aydemir ile bir süre görüşen Rektör Aktekin daha sonra camii cemaati ve hayırseverlerin destekleriyle her gün düzenlenen hediye günü çerçevesinde teravih namazına gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Rektör Aktekin ayrıca, çocukları ve gençleri sosyo-kültürel anlamda camiye teşviş etmek için yürüttüğü güzel ve başarılı çalışmalarından dolayı Camii İmam Hatibi Ahmet Aydemir’i tebrik etti.