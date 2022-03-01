Rektör Aktekin, Sağlık Hizmetleri MYO Akademik Genel Kurul toplantısına katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in katılımlarıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Kamuran Özdil’in koordinesinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında akademisyenlerin çalışmalarının nicelik ve nitelik açısından bütünlüğünün önemine değinen Prof. Dr. Semih Aktekin, üretilen yayınların sayısı kadar yayının alana ve topluma katkısının önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda akademisyenliğin öğrencilerin yaşamlarına iz bırakan bir meslek olduğunu kendi deneyimlerinden örnekleler ile dile getiren Rektör Aktekin, öğrencilerin bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda desteklenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Düzenlenen toplantıda SHMYO Müdürü ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Kamuran Özdil, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Dr. Soner Mete, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ali Rıza Özdemir ile Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkan Öğr. Gör. Ayşen Tükel de bahar yarıyılı eğitim-öğretim hazırlıkları kapsamında bölümlerinin genel durumları hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda akademik ve idari personel için hazırlanan teşekkür belgelerini kendilerine takdim eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, daha sonra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu derslik, laboratuvar ve diğer bileşenlerini yerinde inceledi. Ayrıca öğrencilerle de bir araya gelen Rektör Aktekin, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.