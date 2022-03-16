banner528

banner549

banner526

banner527

banner548

banner547

banner420

Son Dakika
Zam gelmeden depoyu doldurmak artık tarih oldu!
Zam gelmeden depoyu doldurmak artık tarih oldu!
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Rektör Aktekin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.

NEVŞEHİR 16.03.2022, 17:45
Rektör Aktekin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin beraberinde Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile üniversitenin Hacıbektaş İlçesi’nde eğitim veren Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ziyaret etti. Aktekin’i ziyaretlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, Dekan Yardımcıları Fatih Özdemir ile Dr. Adem Varol, akademik ve idari personel karşıladı.

Fakülte ziyaretlerinde ilk olarak öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, güzel sanatlar alanında ülkemizin sayılı fakülteleri arasında yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ve çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Aktekin, “Türkiye’nin dört bir tarafından özel yetenek sınavlarıyla fakültemizi tercih eden birbirinden değerli ve yetenekli siz öğrencilerimiz, burada almakta olduğunuz eğitim ve uygulamalarla birlikte kendinizi daha da geliştirerek alanınızla ilgili geleceğin önemli birer bireyleri olacaksınız. Biz de ailelerinizin bizlere birer emaneti olan siz gençlerimize devletimizin ve üniversitemizin imkanları doğrultusunda en iyi şekilde eğitim vermeye büyük önem veriyoruz. Hepiniz farklı bölümlerde eğitim görmekte ve farklı şehirlerden gelmenize rağmen pek çoğunuzun sorunları, duyguları ve görüşleri ortak. Daime öğrenmeye ve paylaşmaya karşı evrensel olun. Çünkü bütün insanlar aslında sahip olduğu bilgi, birim ve tecrübeleriyle yaşayan birer zengin kütüphanedir. Bu zenginlikten faydalanmak için de dünya görüşünüz ne olursa olsun bulunduğunuz arkadaşlıklar dışında da arkadaş çevresi edinin.

Ayrıca şunu da özellikle belirtmek isterim ki, alan dersleriniz dışında da kendinize zaman ayırarak sosyo-kültürel etkinliklere katılmaya büyük önem verin. Bunun için de özellikle üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüp ve topluluklara üye olabilir ve aktif olarak yer alarak kendinizi geliştirebilirsiniz” diye konuştu.

Öğrencilerin istek ve taleplerini dinledikten sonra fakültenin bölüm hocalarıyla da bir araya gelerek kendileriyle bir süre görüşen Rektör Aktekin, daha sonra fakülte içerisinde bulunan atölyeler, derslikler ve idari birimleri gezerek bilgi aldı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19