Rektör Aktekin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin beraberinde Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile üniversitenin Hacıbektaş İlçesi’nde eğitim veren Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ziyaret etti. Aktekin’i ziyaretlerinde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, Dekan Yardımcıları Fatih Özdemir ile Dr. Adem Varol, akademik ve idari personel karşıladı.

Fakülte ziyaretlerinde ilk olarak öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, güzel sanatlar alanında ülkemizin sayılı fakülteleri arasında yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ve çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Aktekin, “Türkiye’nin dört bir tarafından özel yetenek sınavlarıyla fakültemizi tercih eden birbirinden değerli ve yetenekli siz öğrencilerimiz, burada almakta olduğunuz eğitim ve uygulamalarla birlikte kendinizi daha da geliştirerek alanınızla ilgili geleceğin önemli birer bireyleri olacaksınız. Biz de ailelerinizin bizlere birer emaneti olan siz gençlerimize devletimizin ve üniversitemizin imkanları doğrultusunda en iyi şekilde eğitim vermeye büyük önem veriyoruz. Hepiniz farklı bölümlerde eğitim görmekte ve farklı şehirlerden gelmenize rağmen pek çoğunuzun sorunları, duyguları ve görüşleri ortak. Daime öğrenmeye ve paylaşmaya karşı evrensel olun. Çünkü bütün insanlar aslında sahip olduğu bilgi, birim ve tecrübeleriyle yaşayan birer zengin kütüphanedir. Bu zenginlikten faydalanmak için de dünya görüşünüz ne olursa olsun bulunduğunuz arkadaşlıklar dışında da arkadaş çevresi edinin.

Ayrıca şunu da özellikle belirtmek isterim ki, alan dersleriniz dışında da kendinize zaman ayırarak sosyo-kültürel etkinliklere katılmaya büyük önem verin. Bunun için de özellikle üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüp ve topluluklara üye olabilir ve aktif olarak yer alarak kendinizi geliştirebilirsiniz” diye konuştu.

Öğrencilerin istek ve taleplerini dinledikten sonra fakültenin bölüm hocalarıyla da bir araya gelerek kendileriyle bir süre görüşen Rektör Aktekin, daha sonra fakülte içerisinde bulunan atölyeler, derslikler ve idari birimleri gezerek bilgi aldı.