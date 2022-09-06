Rektör Aktekin, “Engelsiz Üniversite Bayrakları”nı birimlere teslim etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri” çerçevede NEVÜ’ye gönderilen belge ve bayrakları düzenlenen törenle akademik ve idari birimlere teslim etti.

NEVÜ Rektörlük Binasında düzenlenen törene; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Çetin, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Işıkdemir, Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Uzlaşır ve Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi Daire Başkanı Cem Öztürk katıldı.

Aktekin: ‘Engelsiz Üniversite’ adına önemli çalışmalar ve projeler gerçekleştirdik

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, merkez yerleşke ile birlikte 7 ilçede toplam 8 kampüsü bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) olarak, ‘Engelsiz Üniversite’ adına önemli çalışma ve projeler yürüttüklerini söyledi.

Aktekin yaptığı yazılı açıklamada, “Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK), engelsiz bir eğitim - öğretim için engelli öğrencilere ve bireylere yönelik önemli çalışmalar ve projeler yürütmekte. Diğer taraftan bu çalışma ve projelerin de yükseköğretim kurumları tarafından da uygulanmasına büyük hassasiyet gösteriyor. Biz de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) olarak YÖK’ün belirlediği hususlar çerçevesinde merkez yerleşkemiz ile birlikte 7 ilçede toplam 8 kampüsümüzde bulunan okullarımızda, sosyal tesislerimizde, kütüphanelerimizde, eğitim-öğretim alanlarımızda ve tüm mekanlarımızda sosyo-kültürel faaliyetlerde ‘Engelsiz Üniversite’ adına önemli çalışmalar ve projeler gerçekleştirdik” dedi.

’Şehrimiz ve Üniversitemiz için gurur verici’

YÖK tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’ye layık görülen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’nin gurur ve heyecan verici olduğunu söyleyen Rektör Aktekin, ödüllerin şehre kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Aktekin, “YÖK tarafından 2018 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ töreninin bu sene beşincisi, ‘Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)’, ‘Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)’ ve ‘Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak)’ olmak üzere üç kategoride değerlendirildi. Ayrıca farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına ise ‘Engelsiz Program Nişanı’ verildi. Bu çerçevede üniversitemiz ‘Engelsiz Üniversite’ adına yürüttüğü başarılı ve güzel çalışmalarıyla YÖK’ün ‘2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri’ töreninde ‘Mekanda Erişilebilirlik kategorisinde Diş Hekimliği Fakültemiz, Spor Bilimleri Fakültemiz ve Hoca AhmedYesevi Kütüphanemiz ‘Turuncu Bayrak’ ödülüne, ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ kategorisinde ise üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi ‘Yeşil Bayrak’ ödülüne layık görüldü. Üniversitemiz böylelikle 3’ü ‘Turuncu Bayrak’ ve 3’ü de ‘Yeşil Bayrak’ olmak üzere toplam 6 bayrakla ödüllendirildi. Bugün ise YÖK tarafından üniversitemize gönderilen bu ödülleri birimlerimize teslim etmek için bir araya geldik. Ben bu vesileyle şahsım ve üniversitem adına bu ödülleri üniversitemize layık gören başta YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Üyelerine, Engelsiz Üniversite Birimimize ve ödüllerin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi

Rektör Aktekin daha sonra YÖK tarafından “Mekanda Erişilebilirlik” kategorilerinde ödüle layık görülen “Turuncu Bayrak” ve belgeyi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren’e, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Serkan Uzlaşır’a ve Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi Daire Başkanı Cem Öztürk’e, “Eğitimde Erişebilirlik” kategorilerinde ödüle layık görülen "Yeşil Bayrak” ve belgeyi ise Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren’e, Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çetin’e ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Erhan Işıkdemir’e kütüphane ve fakülte girişlerine asılmak üzere teslim etti.