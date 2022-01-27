’Pusuda-Öç’ Nevşehir’de Sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Van Devlet Tiyatrosu tarafından Cahit Atay ile Orhan Asena’nın yazdığı ve Uğur Çavuşoğlu’nun yönettiği ’Pusuda-Öç’ adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda tiyatro severlerle buluşturulacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un karşılıklı olarak imzaladıkları protokol uyarınca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından NEVÜ’nün dördüncü tiyatro gösterisi 29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat: 20:00’de ’Pusuda-Öç’ adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. İlgili protokol kapsamında; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince düzenli olarak sahnelenecek tiyatro etkinliği biletleri öğrenciler için 10 TL ve tam bilet fiyatları ise 18 TL olarak belirlenirken, tiyatro severler biletlerini Devlet Tiyatroları’nın internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden temin edebilecek.