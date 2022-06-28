banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı

Nevşehir’de trafik polislerine yakalanan ehliyetsiz sürücü, motosikletini yakmaya çalıştı.

NEVŞEHİR 28.06.2022, 17:33
Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı

Nevşehir’de trafik polislerine yakalanan ehliyetsiz sürücü, motosikletini yakmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre Ali Dirikoç Bulvarında polis ekiplerince durdurulan 50 AAK 722 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih M. ekiplerden kaçmak istedi. Yakalanacağını anlayan Fatih M. motosikletini durdurarak yakmak istedi. Fatih M., yakıt hortumunu kopararak motosikleti ateşe verirken, yanan motosiklet kısa sürede ekiplerce söndürüldü.

Motor sürücüsü Fatih M.’ye çeşitli maddelerden trafik cezası uygulanırken motosiklet ise çekici ile otoparka çekildi

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu