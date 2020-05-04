Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
99360
ALTIN
383.930
DOLAR
7.0047
STERLİN
8.7296
EURO
7.6571

Pazaryerinde sosyal mesafe tedbiri

VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI BİR ORTAMDA ALIŞ VERİŞ YAPABİLMELERİ İÇİN AÇIK PAZAR YERİ İÇERİSİNDE VE ÇEVRESİNDE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALAN NEVŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞLARI PAZAR İÇERİSİNDE MASKE TAKARAK SOSYAL MESAFE KURALLARINA DİKKAT ETMELERİ KONUSUNDA UYARDI.

Pazaryerinde sosyal mesafe tedbiri

VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI BİR ORTAMDA ALIŞ VERİŞ YAPABİLMELERİ İÇİN AÇIK PAZAR YERİ İÇERİSİNDE VE ÇEVRESİNDE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALAN NEVŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞLARI PAZAR İÇERİSİNDE MASKE TAKARAK SOSYAL MESAFE KURALLARINA DİKKAT ETMELERİ KONUSUNDA UYARDI.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:13
2 Okunma
Pazaryerinde sosyal mesafe tedbiri

Vatandaşların sağlıklı bir ortamda alış veriş yapabilmeleri için açık pazar yeri içerisinde ve çevresinde her türlü tedbiri alan Nevşehir Belediyesi, vatandaşları pazar içerisinde maske takarak sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar ve pazartesi günleri kurulan açık pazar yeri için her türlü tedbiri alan Nevşehir Belediyesi, pazar içerisinde vatandaşların alışverişi sırasında kalabalığın oluşmaması için denetimlerini sıklaştırdı.

Etrafı polis ekiplerince bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışları kontrol altına alınan açık pazar yerinde, zabıta görevlilerince vatandaşların maskesiz olarak girişlerine ve alışveriş yapmalarına izin verilmiyor. Pazar girişinde ayrıca zabıta ekiplerince tüm vatandaşların ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Maskesi bulunmayan vatandaşlara belediye ekiplerince maske dağıtımının yapıldığı pazar içerisinde, tezgahlar arasında ve alışveriş sırasında vatandaşlar arasında sosyal mesafenin korunması için oldukça titiz davranan belediye ekipleri, vatandaşlara ve esnaflara kurallara uymaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Bu arada yapılan kontrollerde 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların pazara girişlerine izin verilmiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim