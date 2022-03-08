Park ve bahçelerde bakım-onarım çalışmaları yoğunlaştırıldı

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesi ile birlikte fidan dikim ile yeşil alan ve parkların bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu yıl içerisinde kentin farklı mahallelerine semt sahaları ile birlikte 12 yeni park kazandıracak ve mevcut parkların yenileme çalışmalarını gerçekleştirecek olan Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, küçük çaplı çalışmalarını bahar aylarında tamamlamak için harekete geçti. Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde tüm ekipleri ile sahada görev yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kahveci Dağı eteklerindeki fidan dikim çalışmalarını da sürdürüyor.

Yaklaşık 10 bin çam fidanını bu bölgede toprakla buluşturmayı hedefleyen belediye ekipleri şu ana kadar 5 bin fidanın dikimini tamamladı. Ekipler ayrıca, Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerinde Vefa Küçük Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yol kenarında bulunan ağaçların altına daha estetik bir görüntü kazanmaları ve bitkilerin zarar görmemesi için demir ızgara yapıyor. 2000 Evler Mahallesi Kocaçay hattında bu çalışmalarını sürdürecek olan ekipler ayrıca kentin farklı noktalarındaki kavşak ve refüjlerin bakımı için de mesai harcıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Cevher Dudayev Mahallesi’nde bir süre önce yapımına başlanan yürüyüş yollarının tamamlanması için de beton serme işlemi gerçekleştiriyor.