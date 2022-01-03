Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Nevşehir’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Şifa Kavşağında meydana gelen trafik kazasında M.K.’nın kullandığı 50 FK 618 plakalı otomobil ile F.U.’nun kullandığı 50 ABH 692 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bögleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.