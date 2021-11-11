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Önceki Dönem Milli Eğitim Bakanı Avcı: "Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesini tercih eden öğrenci aynı anda dört üniversite okumuş gibidir"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2021-2022 Akademik yılı Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla açıldı.

NEVŞEHİR 11.11.2021, 18:09
Önceki Dönem Milli Eğitim Bakanı Avcı: "Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesini tercih eden öğrenci aynı anda dört üniversite okumuş gibidir"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2021-2022 Akademik yılı Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla açıldı.

Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla gerçekleşen açılış töreni Hacı Bektaş-i Velinin Bektaşi Gülbangı duasıyla başlandı. Program Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Müzik Ana Bilim Dalı akademisyenlerince verilen müzik dinletisi ve Hacı Bektaş-i Veli Semah ekibi gösterileri ile devam etti. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü 1. Sınıf öğrencisi Merve Uçurum yaptığı konuşmasında; “Adından da anlaşılacağı üzere herkesin arayıp bulması gereken hoşgörü, anlayış, eşitlik ve insan nitelikleri ile bezenmiş bir üniversite olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesindeyim. Sınav sonucunu öğrendiğimde bir çok üniversiteyi tercih edebilecekken Türkiye sıralamasında bin yüz on beşinci sıradaydım. Ancak memleketim olan Nevşehir’i tercih ettim” dedi. Hem UNESCO hem de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı kararname ile 2021 yılı Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ilan edildiğini söyleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin ise konuşmasında; "Adını, ekol olmuş bir düşünce insanı olan Hacı Bektaş Veli’den alan üniversitemizin; akademik olarak Hacı Bektaş Veli’nin eserlerini, dünya görüşünü ve günümüze olan etkilerini araştırmak ve elde ettiği araştırma sonuçlarını paylaşmak en önemli amaçları arasındadır. ’İnsan-ı kâmil’ olmanın, Hakk’a ulaşmanın, dört kapı kırk makamdan geçerek hakîkata kavuşmanın yollarını yetiştirdiği talebelerine öğretmiştir. Bir taraftan ilahî aşkı kalplerinde duymaya başlayan, diğer taraftan da nefislerinin arzularına tutsak olmamayı öğrenen dervişler, hakîkat ehlinin davranışlarını göstermişlerdir" dedi. Rektör Aktekin "Ara, bul’ ,’Bir olalım, iri olalım, diri olalım’, ’Her ne arar isen, kendinde ara’, ’Eline, diline, beline sahip ol’, ’İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’ gibi üniversitenin de slogan olarak kullandığı Hünkar’ın veciz sözleri bugün de bizleri ve tüm insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir” şeklinde sözlerini sürdürdü. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılının hayırlı olmasını dileyen Nevşehir Vali Vekili Osman Güven ise; “Yeni akademik yılın, sürekli gelişen, büyüyen ve şehrimize değer katan yapısıyla üniversitemiz için yeni başarılara kapı açmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitemiz, bilgi toplumunun gereksinimi olan teknoloji temelli ve yenilikçi araştırmalara ağırlık vererek, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte toplumun talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak akademik çalışmaları sürdürmeye devam edecektir. Teknolojinin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkelere yön verdiği bir çağda geleceğe nitelikli bireyler yetiştirilmesinde önemli misyonlar yüklenen üniversitelerimiz; mirasçısı olduğumuz medeniyetimizin anlaşılmasında da büyük rol oynamaktadır. Bu bakımdan yaptığımız her işte, gelecek için kurduğumuz her düşte; köklerimizle tarihimizin, kültür ve medeniyetimizin mirasına tutunarak aydınlık Türkiye‘nin yolunu açmak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik yıl açılışı dolayısıyla ilk dersi yapan Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı; "Öncelikle bu yıl Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini kazanan ve bu yıl burada eğitime başlayacak olan sevgili öğrencilerimize ve bütün öğrencilerimize sağlık, huzur diliyorum. Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesini kazanan öğrenciler sadece burada okumuş olmayacaklar. Nevşehir’de okumak dört üniversiteyi okumak demektir. Birincisi Kapadokya’nın merkezinde okuyorlar. Böyle bir mirasın üzerinde kurulmuş bir medeniyetin içinde bulunuyor olmak ayrıca bir kazanımdır. Bunun dışında Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahının gölgesinde üniversite okumak ayrıca büyük bir kazanımdır. Üçüncü kazanımınızda içinde bulunduğunuz ve okuduğunuz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesidir. Dördüncü kazanımız ise burada bulunan kardeş üniversite olan Kapadokya Üniversitesidir” dedi.

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