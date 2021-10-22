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Olaylara Karışan 11 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edildi

Nevşehir’de çeşitli olaylara karışan 11 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR 22.10.2021, 12:45
Olaylara Karışan 11 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edildi

Nevşehir’de çeşitli olaylara karışan 11 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre haklarında ’Kasten Yaralama’ suçundan adli işlem yapıldıktan sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edilen Suriye uyruklu 10 şahıs ve hakkında ’Başkasına Ait Belge Kullanmak’ suçundan işlem yapılan Afganistan uyruklu 1 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde alınan karar doğrultusunda toplam 11 şahıs, Geri Gönderme Merkezine Sınır Dışı edilmek üzere teslim edildi.

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