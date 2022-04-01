Okul bahçesinde kitap okudular

Kütüphane Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler okul bahçesinde kitap okudu.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bulunan 15 Temmuz Anadolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; okuma alışkanlığına dikkat çekmek için okul bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenledi. Bu yıl 28 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında kutlanan ’Kütüphane Haftası’ 15 Temmuz Anadolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kültür- Edebiyat ve Kütüphanecilik Kulübü tarafından organize edilen kitap okuma etkinliğine Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız da katıldı.

Öğrenciler ile birlikte kitap okuyan Kaymakam Yıldız, daha sonra öğrenciler ile de bir süre sohbet etti.