Öğrenciler, Kapadokya Bölges’ni tanıyor

Nevşehir’de, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yaşadıkları Kapadokya bölgesindeki tarihi ve kültürel alanları gezip tanımalarını sağlamak amacıyla ’Kentimizi-Kendimizi Tanıyoruz Projesi’ devam ediyor.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Nevşehir Şubesi ve Nevşehir Rehberler Odası tarafından gerçekleştirilen ’Kend(t)imizi Tanıyoruz’ projesi kapsamında: 2021 yılında Nevşehir Merkez ilçeye bağlı Okullar başta olmak üzere ilçe ve köy okullarında eğitim gören 5 bin 185 öğrenci Kapadokya’nın tarihi turistik ve kültürel miras unsurlarını yakından tanıdı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yaptığı açıklamada; “Yedi ilçemizde eşzamanlı olarak başlattığımız proje kapsamında, ilçelerindeki öğrencilerde, ilçelerinin tarihi kültürel mekânlarını ziyaret edecekler. Neden böyle bir proje başlattık. Öncelikle onu izah etmek istiyorum. Biliyorsunuz her tarafı tarih olan, kültür olan bir kentte yaşıyoruz ve bu kentte okuyan 50 binin üzerinde öğrencimiz var. Ama şunu fark ettik gençlerimizin özellikle kendilerine en yakın olan yerlerde bile bu mekânları görmediklerini ziyaret etmediklerini gördük. Eğitimin bir parçası haline getirmek bu gezileri aynı zamanda da şehrimizi gençlerimize tanıtmak suretiyle gönüllü turizm elçileri yetiştirmek, rehberler yetiştirmek. Projenin amacı, ilimizde öğrenim gören öğrencilerin, yaşadıkları yerdeki kültürel miras unsurlarının tanıtılması suretiyle, sosyal becerilerini geliştirmektir. Bu minvalde ’Kend(t)imizi tanıyoruz’ projemiz ile Nevşehir il merkezi ve 7 ilçemizde Milli Eğitim Müdürlüklerimize bağlı okullarda 7. ve 9. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere, yaşadığı yerdeki dini, sanatsal, turistik, tarihi ve kültürel miras unsurlarını tanıtmak suretiyle öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek" dedi.

Devam eden proje kapsamında 2021 yılında 5 bin 185 öğrenci yaşadığı yerdeki tarihi ve turistik mekânları gezerek yakından tanıma fırsatı buldu. 2022 yılında da devam edecek proje kapsamında toplam 8 bin 225 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.