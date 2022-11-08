ODTÜ’lü mimar adayları Kayaşehir’i gezdi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü öğrencileri, Nevşehir’de bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen tarihi Kayaşehir’i gezerek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kapadokya bölgesinde bulunan yeraltı ve yerüstü yaşam mekânlarının kullanımı, işlevi ve mekânsal organizasyonları konusunda proje çalışması yürüten ODTÜ Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencileri Nevşehir’e geldi. Nevşehir Kalesi çevresinde geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkartılan ve Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan tarihi Kayaşehir’i gezen öğrenciler, burası hakkında Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü teknik personellerinden bilgiler aldı.

Dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen ve bazı bölümlerinde halen temizlik çalışmaları süren Kayaşehir içerisindeki bezirhane, ticari alanlar, su tünelleri ve kamusal alanları inceleyen öğrenciler, çalışmalar hakkında bilgilendirildi.