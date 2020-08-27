NTSO’dan galericilere mesleki yeterlilik sınavı
NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI VE TOBB MEYBEM MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME A.Ş. TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARI YAPILMAYA DEVAM EDİYOR. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI VE TOBB MEYBEM A.Ş. TARAFINDAN DÜZENLENEN MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM VE SATIM SORUMLUSU MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ YAZILI VE UYGULAMA SINAVLARI NTSO EĞİTİM SALONUNDA SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULAN SINAV ALANLARINDA YAPILIYOR.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme A.Ş. tarafından yürütülen mesleki yeterlilik belgesi sınavları yapılmaya devam ediyor. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından düzenlenen motorlu kara taşıtları alım ve satım sorumlusu mesleki yeterlilik belgesi yazılı ve uygulama sınavları NTSO eğitim salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oluşturulan sınav alanlarında yapılıyor.
Konu hakkında bilgi veren Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, “2. El Oto Alım Satım ticareti yapabilmenin şartlarından olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri konusunda MEYBEM işbirliğinde Nevşehirli galericilerimize yönelik düzenlediğimiz 10. etap belgelendirme çalışmaları başladı. Talepler doğrultusunda oluşan 127 kişilik grubumuz MEYBEM’den gelen değerlendirici tarafından yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutulmaktadırlar. Sınavlar sonunda başarı sağlayan galericilerimiz Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklar. Üyelerimize yönelik bu tarz belgelendirme çalışmalarına taleplere göre devam edeceğiz.” dedi.
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|34
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|34
|46
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|34
|45
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|34
|43
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|34
|42
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|34
|36
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|34
|36
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|34
|35
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|34
|35
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|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
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|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25