banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Eylül itibarıyla başladı
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
Siyasette yeni tartışma: İdam geri gelsin
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
VakıfBank kupada 2'de 2 yaptı
Aşure için mutfakta buluştular
Aşure için mutfakta buluştular

NTSO’da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI ENVER İSKURT, SICAK HAVA BALON FİRMALARI İLE NTSO’DA BİR ARAYA GELDİ.

NEVŞEHİR 06.09.2020, 16:45
2
NTSO’da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sıcak Hava Balon Firmaları ile NTSO’da bir araya geldi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Sıcak Hava Balonculuğu İstişare Toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Yüksek, NTSO Yönetim Kurulu Üyesi Habil Uluer ve NTSO Genel Sekreteri İ. Hakkı Aydoğan ile sıcak hava balonculuğu sektöründeki firmalar katıldı.

NTSO Yönetim Kurulu Üyesi Habil Uluer açılış konuşmasında, “Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak ev sahipliği yaptığımız bu toplantıya iştirak ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizlerle burada bir araya gelmek, Sıcak Hava Balonculuğu Sektörü için önemli konuları konuşmak bizleri çok memnun etti. 2019 Aralık ayında tüm dünyayı bir anda etkisi altına alan korona virüs pandemisi hemen hemen tüm sektörlerin gelecek planlarını altüst etti.

2020’ye hiç olmadığı kadar yüksek beklentiyle giren turizm sektörü, mecburen tüm dinamiklerini gözden geçirmeye ve yeniden yapılanmaya odaklandı. Bu zorlu süreçte yeni yatırımların yerini başka mecburi düzenlemelere bıraktığını, sektörün mevcut sistemi korumaya, yeni standartlara uyum sağlamaya ve tüm hizmetleri müşteri beklentilerine göre yeniden şekillendirmeye odaklandığını görebiliyoruz. Kapadokya’mızın ana kaynaklarından olan sıcak hava balonculuğu sektörü olarak sorunlar yaşadık. Balon turlarımız 22 Ağustos itibariyle, covid 19 genelgesindeki kurallara uygun olarak başlatıldı. Uçuş yapmadığımız bu süreçte devletimizin Kısa Çalışma Ödeneği bize çok fayda sağladı. Bu hususta Devletimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Sektördeki tüm firmalar olarak birlik ve beraberlik duygusu ile hareket edersek pandemi sürecinde yaşadığımız sorunların etkisini azaltacağımıza yürekten inanıyorum. Bu sektördeki tüm arkadaşlarım gibi benim de temennim uçuşların başlaması ile turizm sektöründe bir kıpırdanma yaşanması, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan turizm sektörünün eski ivmesini kazanacağı güzel günlerin biran önce gelmesidir. O günlere dek misafirlerimizin tüm kaygılarını minimuma indirecek titizlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Toplantıda konuşan Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, “ Böyle bir toplantıda bizlere ev sahipliği yaptığı için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederiz. Öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak büyük balonlarda 2 pilot çalıştırılması hususunda sizlere ilettiğimiz kurallara uyulduğu için teşekkür ederiz. Genelge ve talimatlarla düzenlemeler yapıyoruz. Balon sektörü yıllardır Kapadokya bölgesinde marka olmuş bir sektördür. Şuanda Kapadokya’da 40 ruhsatlı balon firması bulunmaktadır. Balon sayımız 323’e ulaştı. Balon pilotu sayımız ise 472’dir. 4 adet pilot okulumuz bulunmaktadır” dedi.

Kesici pandemi sürecinden etkilenen sektöre destekler verilmeye devam edileceğini belirttiği konuşmasında, “Devletimizi başlatmış olduğu Kısa Çalışma Ödeneği sektöre büyük katkı sağlamıştır. Yeniden başlayan uçuşlarımız kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sektörü ayakta tutmak için Bakanlıklarımız destekler konusunda çalışmalar yapmaktadır. Kredi imkanlarının artırılması, Kısa Çalışma Ödeneği, Sigorta şirketlerinin ödemelerinin askıya alınması ve önümüzdeki yılın il 3 ayının sonuna kadar ruhsat ve tedbir ücretlerinin durdurulması gibi destekler sağlandı. Bakanlığımızın bu hususta destekleri devam edecektir” dedi.

Sektördeki firmaların sorunlarının ve taleplerinin dile getirildiği toplantıda kapanış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ise, “Bakanlıklar ve Hükümet nezdinde pandemi sürecinden etkilenen sektörlerin başında olan Turizm ve Sıcak Hava Balonculuğu sektörlerini ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Uçuşlarınızın kısıtlı olarak da olsa yeniden başladığı bu dönemde sizlerle buluşma imkanımız olduğu için çok memnunum. Bizleri burada ağırlayan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na da teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli sektör temsilcileri ile tanışmak ve sorunları birebir görüşmek bizim için çok faydalı oldu. Sorunlarınızı ve taleplerinizi dinledik ve elimizden gelen her türlü desteği sunacağız. İlgili mercilere tarafımızca iletilecek olan sorunların çözümü için uğraşacağız.” dedi.

Sektörün önemli sorunlarından olan sigorta problemleri hakkında konuşan İskurt, “ Sigortacılıkla ilgili sorunların çözümü için ilgili bakanlıkla istişarelerde bulunacağız ve bu işin takipçisi olacağız. Katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde en önemli şeyin sağlık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıkla kalın, sağlıklı uçun ve misafirlerinizin sağlığına dikkat edin” dedi.

Toplantı plaket takdimleri ile sonlandı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 06 Eylül 2020
İmsak 05:00
Güneş 06:29
Öğle 13:07
İkindi 16:44
Akşam 19:36
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25