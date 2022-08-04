NTSO, TSE denetimini başarıyla geçti

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ve hizmet kurumlarının her yıl denetime tabii tutulduğu TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne uygunluk (gözetim) denetimini başarıyla geçirdi.

TSE Baş denetçisi Coşkun Yıldırım ‘ın denetmen olarak yer aldığı gözetim tetkikine, Genel Sekreter Yardımcısı Av. İbrahim Akgür, Kalite Yönetim Temsilcisi Safiye Uğurlu ve çalışanlar katıldı. Kaliteli oda hizmeti vermek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüklerini belirten Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Av. İbrahim Akgür "Oda üyelerimize en iyi hizmeti vermek için kendimizi sürekli olarak yeniliyoruz. Hedefimiz üyelerimize üst seviyede hizmet vermek. Bugün yapılan denetimlerde doğru yolda olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Üyelerimizin destekleri ile kaliteden taviz vermeden hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.