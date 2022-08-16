NEVÜZÜM Ürgüp’te saha tarama çalışması yaptı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜZÜM) Müdürü Dr. Ata Eskin ve Arş. Gör. Dr. Sabriye Ak Kuran, saha tarama çalışmaları çerçevesinde Ürgüp’te bulunan Sarı Yazı ve Üç Güzeller’deki bazı bağ alanlarını ziyaret etti.

Bağ hastalık ve zararlıları ile ilgili incelemelerde bulunan Eskin ve Ak Kuran’a saha ziyaretleri sırasında Ürgüp Ziraat Odası’nda görevli Tarım Danışmanı ve Ziraat Mühendisi Emre Yeşil eşlik etti. Dr. Ata Eskin; “Sahada yaptığımız incelemelerde Erken Yaprak Yanıklığı hastalığı, bağ yaprak uyuzu, bor ve çeşitli minerallerin noksanlığından kaynaklanan ve fizyolojik bir hastalık olan boncuklama tespit ettik. Bu bilgiler üreticilere iletilmek üzere Ziraat Odası’yla paylaşıldı. Destekleri için Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz’a, Genel Sekreter Ahmet Korkmaz’a ve Tarım Danışmanı Emre Yeşil’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.