NEVÜ’ye iki atama

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcılığı görevlerine, Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Mutluhan Akın görevlendirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Fındık ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mutluhan Akın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/a maddesi uyarınca NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in Olur’u ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcılığına görevlendirildi. NEVÜ Rektör Yardımcılığına görevlendirilen Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Mutluhan Akın, görev devir-teslim töreni öncesi Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti. Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk ve bir önceki dönem Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Prof. Dr. Serkan Şahinkaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin; Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Mutluhan Akın’a yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Rektör Aktekin ayrıca bir önceki dönem Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serkan Şahinkaya ve Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu’na görevleri süresinde yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı şahsı ve üniversite adına teşekkür etti. Kendilerine verilen görevleri üniversitenin belirlediği hedefler doğrultusunda en iyi şekilde icra edeceklerini belirten Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Mutluhan Akın ise, kendilerini bu göreve layık gören Rektör Aktekin’e teşekkürlerini sundu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Mutluhan Akın makam ziyaretlerinin ardından, bir önceki dönem Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serkan Şahihkaya ve Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu’nu makamında ziyaret ederek kendilerine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Serkan Şahihkaya ve Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu da Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Mutluhan Akın’a, yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevlerini kendilerine devretti.