NEVÜ’lü veteriner adaylarından Et Entegre Tesisine teknik gezi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerine yönelik, et entegre tesisine teknik gezi düzenlendi.

NEVÜ Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri Veterinerlik Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Murat Şen eşliğinde, Temel Veteriner Anatomi Dersi çerçevesinde Nevşehir merkez Güvercinlik köyünde bulunan Kavdır Et Entegre Tesisini ziyaret etti. Teknik gezi çerçevesinde öğrencilerin öncelikle insan tüketimine sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesim öncesi yapılması gereken kontrolleri, kesim kuralları, anatomik ve fizyolojik yapıları, kesim sonrası muayeneleri, karkasların parçalanması ve sınıflandırılması konuları üzerinde saha uygulamaları gerçekleştirildi. Teknik gezinin ilk bölümünde işletme yetkilisi Kemal Kavdır ve İşletme Sorumlu Veteriner Hekimi Mücahit Atakan Budak öğrencilere, tesisin kuruluşu ve kuruluş aşamasında gerçekleştirilen projeler ile ilgili bilgiler verdi. Gezinin son bölümünde tesisin hayvan indirme ve bekleme alanları, kesim alanı, karkas parçalama, soğuk hava depoları, katı atık depolama ve kan depolama üniteleri tanıtılarak ileride yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen teknik gezi ile birlikte öğrenciler Avrupa Birliği Standartlarında çevreci bir tesisi, hayvan refahı ve insan sağlığı açısından kullanılan en üst seviyedeki alet ve ekipmanları yakından görüp inceleme fırsatı bulmuş oldu.