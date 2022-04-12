NEVÜ’lü öğrencilerden ’Yurtdışında Akademik Kariyer’ Etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından öğrencilere yönelik, yurt dışında akademik kariyer konulu etkinlik düzenlendi.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zeynep Korkmaz Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen lisansüstü eğitim bursu (YLSY) ile İngiltere’de yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olan NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı ve YLSY Burs Programı Koordinatörü Dr. Nilgün Türkileri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzman kadrosunda göreve başlamak üzere olan Dr. Sümeyye Arslan konuşmacı olarak katıldı. Yurtdışında lisansüstü eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini paylayan Dr. Nilgün Türkileri ve Dr. Sümeyye Arslan, öğrencileri burs programının çerçevede, yurtdışında lisansüstü eğitim için gerekli beceriler, hazırlanması gereken sınavlar ve işlemler hakkında bilgilendirildi. 2022 yılında motivasyon, ilgi, merak ve ödül konularında tamamladığı doktora tezinde ortaya konan bulguların eğitim uygulamalarına dönük çalışmalara yol gösterici nitelikte olduğunu belirten Dr. Sümeyye Arslan, öğrencilerin içsel motivasyonlarını keşfetmeleri için farkındalık çalışmalarına dair projelerinden söz etti.

Öğrencilerin yurtdışında yaşam ve akademik kariyer ile ilgili sorularını da yanıtlayan Dr. Nilgün Türkileri ve Dr. Sümeyye Arslan ayrıca öğrencilerin yurtdışında lisansüstü eğitimde başarılı olmaları, öz farkındalık ve kişisel meraklarına yönelik daha fazla okuma ve araştırma yapmaları, şimdiden yabancı dillerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde de bulundular.