NEVÜ’lü öğrencilerden ‘Elektrik Enerjisi Üretim’ tesislerine teknik gezi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO), Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı ve Elektronik ve Otomasyon Bölümü Kontrol ve Otomasyon Programı öğrencilerine yönelik, elektrik enerjisi üretim tesislerine teknik gezi düzenledi.

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Yunus Kara ve Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayberk Calpbinici’nin rehberliğinde gerçekleştirilen teknik gezinin ilk bölümünde Cemel-1 Hidroelektrik Santraline ve Güneş Enerji Santraline teknik gezi düzenlendi. Hidroelektrik santralleri ve Güneş Enerji santralleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vererek santrallerin çalışmasındaki tecrübelerini paylaşan santral operatörleri, öğrencilerin sektör hakkında merak ettikleri soruları da cevapladı. Teknik gezinin ikinci bölümünde ise Biyogaz Enerji Üretim Tesisi bünyesinde bulunan çöpten enerji üretim santrali incelendi. Santralin çalışması, çöpten gazı üretim aşamaları, lisanslı üretim ve lisansız üretim santrallerin çalışma durumları gibi enerji sektöründeki önemli bilgiler tesis müdürü tarafından öğrencilere detaylı bir şekilde aktarıldı.

Mezun olduktan sonra elektrik enerjisi üretim santrallerinde çalışmak isteyen öğrencilerin izlemeleri gereken yollar ve edinilmesi gereken bilgiler hakkında yapılan bir görüşmenin gerçekleştiği ziyarette öğrenciler eşlik eden Öğr. Gör. Dr. Yunus Kara ve Öğr. Gör. Ayberk Calpbinici değerli vakitlerini ayırarak öğrencilere yaptıkları katkılarından dolayı, Zeynep Enerji Üretim A.Ş Cemel HES Tesisi Makine Operatörü Mahmut Boyraz’a ve Dumanoğlu Enerji Tesis Müdürü Elektrik-Elektronik Mühendisi Abdurrahman Kaya’ya teşekkürlerini iletti.