NEVÜ’lü öğrenciler ’Türk Halk Müziği’ konseri gerçekleştirdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve NEVÜ Müzik Kulübü işbirliğinde moral ve motivasyon amaçlı ‘Türk Halk Müziği Konseri’ gerçekleştirildi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda gerçekleştirilen konsere, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Tanrıkulu, NEVÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu, NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Türk Halkbilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Öger, NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Köse, akademik ve İdari personelin yanı sıra öğrencilerin yoğun katılımı oldu. NEVÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emin Erdem Kaya yönetiminde gerçekleştirilen konserde sahne alan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden Mustafa Sinan Zenler, Aleyna Altıkulaç, Barış Göktaş, Ekin Güçlü, Alp Erdem Avcı, Ramazan Kaymaz, Muhammed Çatalkaya, Arteş Can Tarakçıoğlu, Rıza Can Kayabaşı, Necati Erdem Vaz ve Yasin Deniz, seslendirdikleri birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserleri ile katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Katılımcıların coşkuyla dinlediği ve öğrencilerin çalınan müzikler eşliğinde doyasıyla eğlendiği konser sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emin Erdem Kaya, moral ve motivasyon amaçlı düzenlenen konserin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.