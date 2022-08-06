NEVÜ’lü öğrenciler ’TEKNOFEST 2022 Roket Yarışması’nda’ finalist oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan “Kapadokya Roket Takımı”, TEKNOFEST 2022 Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisi’nde finale çıkmaya hak kazandı.

Danışmanlığını Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suad Başbuğ’un yaptığı, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan Kapadokya Roket Takımı, TEKNOFEST 2022 Roket Yarışması’nın Ön Tasarım, Kritik Tasarım ve Atışa Hazırlık Raporları’nı başarıyla tamamlayarak finalist oldu.

Tasarladıkları rokete, elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Nevşehirli uçak mühendisi merhum Tarık Kesekçi’nin adını veren ekip, 6-8 Ağustos tarihlerinde Aksaray Tuz Gölü’nde gerçekleştirilecek olan final yarışmasına katılacak.

Kapadokya Roket Takımı üyeleri:

Danışman - Doç. Dr. Suad BAŞBUĞ

Takım Kaptanı - Serhat ÖZDEMİR

Mertcan KAPUCU

Buğra ARSLAN

Zilan BARIŞ

Caner MASTAN

Fatma Sinem GÖKDOĞAN

Cengizhan KAYA